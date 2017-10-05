Наркоторговец, пытавшийся сбежать в Финляндию, отправится в колонию

Жителя Костомукши накажут заключением и штрафом.

В июле 2017 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали на территории Костомукшского городского округа за рубежом инженерно-технических сооружений неизвестное лицо, следовавшее в направлении государственной границы РФ. Документов, удостоверяющих личность, данный гражданин при себе не имел, сообщаои в пресс-службе Пограничного управления.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Костомукши пытался незаконно пересечь российско-финляндский участок границы с целью уклонения от уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств.

По результатам проверочных мероприятий Пограничным управлением было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). Обвиняемый был заключен под стражу.

5 октября 2017 года вступило в силу постановление Костомукшского городского суда Республики Карелия в отношении указанного жителя г. Костомукша. Данный гражданин РФ был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ) и привлечен к уголовной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей.

А в сентябре 2017 года вступило в силу постановление суда в отношении данного лица по уголовному делу, возбужденному за незаконный сбыт наркотических средств. Костомукшанин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.