Народная поддержка придаст энергии вновь избранному губернатору Карелии, уверен Шандалович

Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович прокомментировал принятое сегодня депутатским корпусом решение о назначении выборов главы Карелии.

Как отметил Шандалович в разговоре с журналистами, состоявшемся после заседания Заксобрания, сегодня произошло "важное событие в новейшей истории республики", которое вдобавок совпало с Днем рождения Карелии.

"Сегодня знаковый день. Во-первых, День рождения нашей республики, и я хочу всех поздравить с этим праздником. Второе – произошло, безусловно, очень важное событие в новейшей истории нашей республики. Сегодня впервые за 15 лет Законодательным собранием назначены выборы высшего должностного лица Республики Карелия", - сказал председатель парламента.

Элиссан Шандалович призвал всех жителей республики прийти на выборы 10 сентября и проголосовать за того кандидата, которому они доверяют.

"Кандидату, который победит на выборах, безусловно, эта народная поддержка будет давать больше сил и энергии в работе на благо нашей республики", - отметил спикер парламента.

Напомним, на сегодняшнем заседании Заксобрания депутаты единогласно проголосовали за назначение выборов главы Карелии на 10 сентября 2017 года.