Население Карелии стало брать меньше кредитов при росте доходов

Каждая семья (домохозяйство) в Карелии в I квартале 2017 года платила по кредитам, в среднем, 28% от совокупного дохода – это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В I квартале 2016 года уровень закредитованности составлял 31%.

Такие данные приведены в Кредитной карте России, составленной Общероссийским народным фронтом.

Средний размер задолженности по кредитам карельским семей в I квартале 2016 года составлял 194,9 тысячи рублей при среднегодовом доходе 633,2 тысячи рублей.

За аналогичный период 2017 года, по данным ОНФ, среднегодовой доход домохозяйств в Карелии вырос до 710,2 тысячи рублей, а размер задолженности составил 198,4 тысячи рублей.

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