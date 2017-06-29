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17:20, 29 Июня 2017

Население России активно берет автокредиты

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В мае 2017 года значительно оживился рынок розничного кредитования, сообщает портал Водитель Петербурга.

В частности, в сегменте автокредитования объемы выданных средств увеличились на треть в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) на основе данных шестисот кредитных организаций, передающих информацию в ОКБ, количество новых автокредитов в сравнении с маем 2016 года выросло на 19%. Объемы выдач увеличились на 30%.

В абсолютных цифрах это выглядит так: в мае этого года выдано 25,11 тыс. кредитов на общую сумму 19,59 млрд руб. А годом ранее банками было выдано 21,18 тыс. кредитов на сумму 15,07 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос с 712 до 780 тыс. руб.

Наибольший рост, по данным ОКБ, показал сегмент потребительских кредитов (рост их количества составил 20%, а объемы возросли на 40%). Немного подросли ипотечные кредиты – 3 и 16 процентов соответственно. А вот в кредитных картах население стало заинтересовано чуть меньше, хотя при снижении количества выданных новых карт на 1%, на 48% вырос объем одобренных лимитов. Средний лимит по карте увеличился с 38 до 56 тыс. руб., отмечают в ОКБ.

Всего же за 5 месяцев 2017 года банки выдали 10,45 млн кредитов (на 4% больше, чем за такой же период прошлого года) общим объемом 1,45 трлн руб. (+24%).

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