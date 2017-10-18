Населенные пункты Карелии могут оказаться беззащитными перед аварийными отключениями электричества

Прокуратура республики заявляет, что не все котельные, задействованные в прохождении отопительного сезона, оборудованы независимыми источниками питания.

Это может представлять опасность в случае аварийных отключений электричества в зимнее время.

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