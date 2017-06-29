Наталья Поклонская поделилась в Сети снимком в купальнике

Депутат Госдумы выложила в Twitter фото, на котором купается с дельфинами.

Как пишет портал Lady, 37-летняя депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Twitter несколько снимков в купальнике. Политик поделилась снимками, на которых плавает вместе с дельфинами.



фото: https://twitter.com/PoklonskayaNV

"В Крыму даже дельфины галантные. И вообще — лучшие! Приезжайте!" — написала в блоге Поклонская.