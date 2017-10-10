13:13, 10 Октября 2017
National Geographic и BMW прорекламируют Карелию
По теме
Загрузка...
Власти Карелии рассказали о закрытом туре для National Geographic и BMW.
"Недавно мы привезли закрытый пресс-тур для журнала National Geographic. Это был спецпроект с BMW он выйдет в ближайшем номере журнала. Это реклама наших особо охраняемых природных территории о огромного нераскрытого потенциала туризма", - сказала т.о. начальника управления туризма Юлия Никитина журналистам.
Она сказала, что власти намерены развивать экологический, сельских туризм, а также туризм на севере республики.
"У нас есть Лоухский район с дайвинг-центром. Очень хочется развивать это направление", - отметила она.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
09.10.2017, 15:03
09.10.2017, 14:57
04.10.2017, 12:42
07.10.2017, 18:34
Аналитика
Сегодня 10:58
Политкухня
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности.
09.10.2017 11:18
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
09.10.2017 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (3)
детям
Комментарии