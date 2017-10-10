National Geographic и BMW прорекламируют Карелию

Власти Карелии рассказали о закрытом туре для National Geographic и BMW.

"Недавно мы привезли закрытый пресс-тур для журнала National Geographic. Это был спецпроект с BMW он выйдет в ближайшем номере журнала. Это реклама наших особо охраняемых природных территории о огромного нераскрытого потенциала туризма", - сказала т.о. начальника управления туризма Юлия Никитина журналистам.

Она сказала, что власти намерены развивать экологический, сельских туризм, а также туризм на севере республики.

"У нас есть Лоухский район с дайвинг-центром. Очень хочется развивать это направление", - отметила она.