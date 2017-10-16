Политолог из Карелии Олег Реут рассказал, почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.

"Шесть лет назад в кругах петрозаводской интеллигенции ходили примерно такие же, как нынче, разговоры. Товарищи и приятели пространно высказывались, что "это будет последний срок Владимира Путина" и в 2018-ом "конкурировать станут совсем другие лидеры партий". Особо популярной была позиция в поддержку кандидата в президенты Михаила Прохорова: "Сейчас он не победит, но, как обещал, создаст партию и тогда в 2018-ом обязательно изберётся", - пишет Олег Реут.

"Городской интеллигенции предсказуемо желается чувствовать ветер позитивных перемен. И вот уже практически еженедельно в разговорах слышатся, казалось бы, известные как грабли, суждения. "В 2024-ом конкурировать станут совсем другие лидеры партий". "Сейчас Навальный не победит (вариант: его не допустят до выборов), но он создаст партию и тогда в 2024-ом точно изберётся". "Навального не допустят, надо поддерживать Собчак, хотя бы на перспективу". "Собчак выдвинута, чтобы помешать Навальному, только ему быть единственным оппозиционным кандидатом", - пишет Реут.

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