15:36, 14 Июня 2017
Назначен новый начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска
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Экс-чиновник Минприроды Карелии стал начальником управления городского хозяйства и транспорта комитета ЖКХ Петрозаводска.
Как стало известно "Столице на Онего", 14 июня экс-начальник отдела водных ресурсов министерства по природопользованию и экологии РК Андрей Бекелев назначен начальником управления городского хозяйства и транспорта Комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.
Напомним, 2 мая на пост руководителя управления городского хозяйства администрации Петрозаводска была назначена Юлия Мизинкова, которая впоследствии заняла место Дениса Жердева, уволившегося с поста председателя городского комитета ЖКХ.
На сегодняшний день Юлия Мизинкова является и.о. замглавы администрации Петрозаводска - председателя комитета ЖКХ.
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