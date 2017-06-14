Назначен новый начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска

Экс-чиновник Минприроды Карелии стал начальником управления городского хозяйства и транспорта комитета ЖКХ Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", 14 июня экс-начальник отдела водных ресурсов министерства по природопользованию и экологии РК Андрей Бекелев назначен начальником управления городского хозяйства и транспорта Комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Напомним, 2 мая на пост руководителя управления городского хозяйства администрации Петрозаводска была назначена Юлия Мизинкова, которая впоследствии заняла место Дениса Жердева, уволившегося с поста председателя городского комитета ЖКХ.

На сегодняшний день Юлия Мизинкова является и.о. замглавы администрации Петрозаводска - председателя комитета ЖКХ.