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15:36, 14 Июня 2017

Назначен новый начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска

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Экс-чиновник Минприроды Карелии стал начальником управления городского хозяйства и транспорта комитета ЖКХ Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", 14 июня экс-начальник отдела водных ресурсов министерства по природопользованию и экологии РК Андрей Бекелев  назначен начальником управления городского хозяйства и транспорта Комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Напомним, 2 мая на  пост руководителя управления городского хозяйства администрации Петрозаводска была назначена Юлия Мизинкова, которая впоследствии заняла место Дениса Жердева, уволившегося с поста председателя городского комитета ЖКХ.

На сегодняшний день Юлия Мизинкова является и.о. замглавы администрации Петрозаводска - председателя комитета ЖКХ.

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Комментарии

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12345
2017-06-14 19:16:17
Эк там, в мэрии, народ штырит. Стрелочника нашли? Кто-то должен подписать сотни миллионов рублей "освоенных"... Надолго он там задержится?
michail
2017-06-14 19:08:26
Да, скамеечка запасных у Мирошник превратилась в куцую табуреточку.
User
2017-06-14 18:05:28
- Председательствующий: Ну, вот... А где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него? В прошлом цех хронически отставал. Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха?
- Начальник транспортного цеха: Здесь, здесь... Товарищи водители... Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. Водители Ларионов и Кутько, используя один двигатель на две бортовые машины, взялись обслуживать максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтоб напрасно не возить по магазинам... С одной заправки Ларионов и Кутько выезжают с утра на линию и возвращаются в гараж поздно днем, где и ночуют, не заходя домой уже второй месяц, обтирая самосвал ветошью из своих одежд.
-Председательствующий: Спасибо.
-Начальник транспортного цеха: Пожалуйста.
-Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
-Начальник транспортного цеха: Ну и черт с ним!
-Председательствующий: Но выговор мы ему запишем.
-Начальник транспортного цеха: А как же!
(с)
Гарик
2017-06-14 17:07:56
Одни иди...ты туда сюда перемещаются.Где кадры профессионалов ?? Да ,ни в политике ,ни в экономике ..пустота.
Гражданин
2017-06-14 16:02:53
Смешно, значит с новым министром из Бурятии работать тяжело а в мэрии значит легко.
А как он без опыта будет работать в данном управлении, хотя там все такие. А кто пригласил данного специалиста в мэрию. А он уже знает, что крайним будет он. Ставим ставки, думаю осенью его отправят на улицу, кто позвал тот и даст пинка. Кузница кадров блин.
бармалей
2017-06-14 16:19:37
Гражданин, он, видимо, будет водный трамвайчик организовывать :) частный , причем :) схема то уже обкатана и откатана :)
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