12:02, 14 Сентября 2017
Назван кандидат на должность директора перинатального центра в Петрозаводске
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Должность главного врача перинатального центра, который строится в Петрозаводске, может занять главный акушер-гинеколог Минздрава Карелии Елена Кузьмичева.
Об этом было объявлено в четверг на совещании в правительстве, где обсуждались вопросы строительства медучреждения.
Кандидатура Кузьмичевой сейчас проходит согласование, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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