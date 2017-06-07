Назван самый продаваемый в России автомобиль

В тройке лидеров – "россияне" и "корейцы".

Продажи новых автомобилей в мае 2017 года выросли примерно на 15%, сообщает "Газета.Ru". Это самый значительный рост с начала года. Эксперты полагают, что столь резкое увеличение продаж связано с эффектом низкой базы, однако отмечают, что на рынке, тем не менее, начались восстановительные процессы.

На российском авторынке, в мае этого года россияне купили почти 124 тысячи новых автомобилей. Этот показатель заметно ниже, чем в марте и апреле, однако гораздо выше, нежели в мае прошлого года. Таким образом, рост продаж в мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го составил порядка 15%.

Активнее всего россияне по-прежнему покупают автомобили Lada - в мае "АвтоВАЗ" реализовал 25 тысяч автомобилей, это на 22% больше, чем в мае прошлого года.

На втором месте с отставанием почти в 10 тысяч автомобилей оказались транспортные средства марки KIA. В мае южнокорейская компания продала в России 15,1 тысячи, автомобилей, при этом рост по сравнению с прошлым годом составил 26%.

На третьем месте расположилась компания Hyundai с результатом 11,9 тысячи. машин и ростом продаж в 13%. Четвертую строчку рейтинга получил Renault, продавший в прошлом месяце 10,9 тысячи единиц своей продукции и получивший рост продаж на уровне с "АвтоВАЗом" — 22%. Пятое место досталось Toyota — 7,8 тысячи автомобилей и рост 15%.

В то же время почти все представители второй пятерки получили менее серьезное увеличение продаж. Выделился среди них только немецкий концерн Volkswagen, продавший в мае 7,3 тысячи автомобилей и получивший рост в 22%.

На седьмом месте оказался Nissan с результатом 5,7 тысячи транспортных средств и 7-процентным ростом. Восьмое заняла Skoda, реализовавшая в России 4,8 тысячи автомобилей и "выросшая" всего на 2%. Девятое и десятое места достались GAZ LCV и Ford соответственно.

Самый сильный рост продаж в мае зафиксирован у Volvo. В этом мае компания продала в России 700 автомобилей против 300 в прошлом году и увеличила продажи на 130%. Хорошие результаты в России показал и Peugeot, реализовавший 330 автомобилей вместо 220. В то же время продажи некоторых брендов заметно упали. Так, например, объемы продаж Lexus уменьшились на 20%, а Chrysler - на 33%.

По словам специалистов, на увеличение объема продаж в мае этого года, вероятно, оказали влияние и неэкономические факторы, в частности, большее количество рабочих дней, чем в прошлом году, и холодная погода.