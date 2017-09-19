Назван самый удобный для передвижения город Европы

Составители рейтинга учитывали пять факторов: уровень загрязнения воздуха, загруженность дорог, процент велосипедистов, процент пользователей общественного транспорта и стоимость проезда на общественном транспорте.

В рейтинге городской мобильности, который оценивает удобство передвижения по европейским городам, Хельсинки занял высшую позицию, сообщает fontanka.fi.

Согласно рейтингу, опубликованному изданием Politico, жители Хельсинки передвигаются по городу быстрее и комфортнее резидентов остальных европейских столиц и мегаполисов. Второе место в списке мобильных городов разделили Стокгольм и Копенгаген, а замыкают первую пятерку Амстердам и Мадрид.

Хельсинки оказался на втором месте по чистоте воздуха, на четвертом по числу велосипедистов и пятым с конца по загруженности дорог. По проценту людей, регулярно использующих общественный транспорт, финская столица вошла в первую десятку. Единственным "слабым местом" является цена на разовый проезд - 2,9 евро, - которая оказалась одной из самых высоких в Европе.