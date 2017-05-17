Названа самая пьющая страна в мире

Всемирная организация здравоохранения назвала самую пьющую страну в мире.

Мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года стали жители Литвы, сообщает РБК.

Такие данные привел журналистам в Вильнюсе директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.

По его словам, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 л алкоголя в пересчете на чистый этанол.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", — сказал Галеа.

Согласно графику, который был продемонстрирован журналистам, на втором месте расположилась Белоруссия, где на каждого жителя страны приходится около 15 л алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 л).

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 л на каждого жителя.