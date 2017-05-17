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19:10, 17 Мая 2017

Названа самая пьющая страна в мире

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Всемирная организация здравоохранения назвала самую пьющую страну в мире.

Мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года стали жители Литвы, сообщает РБК.

Такие данные привел журналистам в Вильнюсе директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа.

По его словам, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 л алкоголя в пересчете на чистый этанол.

"Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", — сказал Галеа.

Согласно графику, который был продемонстрирован журналистам, на втором месте расположилась Белоруссия, где на каждого жителя страны приходится около 15 л алкоголя в год. Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 л).

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 л на каждого жителя.

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Комментарии

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Andrey+
2017-05-17 21:22:14
Судя по дислокации стран, это заразно. Нет, не тому департаменту поручили работу... И, кстати, где же финны?! Или они все сели на тренажеры Маркелова и стали стройные и красивые?
Гость
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