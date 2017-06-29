09:41, 29 Июня 2017
Названы районы Карелии, где чиновники полностью перешли на карты "Мир"
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Первыми районами Карелии, где все сотрудники администраций получают зарплату на карту "Мир", стали Кондопожский и Питкярантский районы.
На 1 июня банковскими картами "Мир" обеспечено 5,3% сотрудников органов исполнительной власти республики и подведомственных учреждений, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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