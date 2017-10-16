Названы регионы России с высокой смертностью от алкоголя

Отмечается, что в целом по стране зафиксировано снижение уровня смертности из-за употребления спиртного.

Рейтинг регионов России по смертности от алкогольного отравления возглавили Кировская и Ярославская области. Тройку замыкает Республика Марий Эл. Подобную статистику приводит Росстат, пишет life.

Несмотря на то, что самое высокое потребление спиртного за прошедший год наблюдалось в Магаданской и Сахалинской областях, в данных регионах смертей от спиртного не зафиксировано.

Нулевая смертность из-за употребления алкоголя также была отмечена в Республике Калмыкия, Астраханской, Ростовской областях, Чечне, а также в Магаданской и Сахалинской областях и в Хабаровском крае.

По данным Росстата, среднероссийский показатель смертности снизился по сравнению с прошлым годом и составил 4,7 случая на 100 тысяч человек. В 2016 году было зафиксировано 5,9 случая на 100 тысяч человек.