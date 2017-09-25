Названы самые криминальные регионы России

Москва возглавила рейтинг регионов по числу совершенных преступлений, следует из данных на сайте Генпрокуратуры.

За январь-июнь в столице совершили почти 72 тысячи преступлений. На втором месте оказалась Московская область — 41,5 тысячи, сообщает РИА Новости.

Третьим стал Краснодарский край (33,5 тысячи преступлений), четвертое и пятое места заняли Челябинская область и Башкортостан. В десятку самых криминальных регионов также попали Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.

Всего за полгода в стране зарегистрировали чуть больше 1 миллиона преступлений — на 12,9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Их число сократилось в 76 регионах России. Наибольшего успеха добилась Вологодская область, где уровень преступности снизился на 30,1 процента.