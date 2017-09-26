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Новости. Экономика
17:40, 26 Сентября 2017

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии

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И это не топ-менеджеры.

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются капитан морского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно, сообщают "Известия" со ссылкой на рейтинг самых прибыльных профессий, составленный Минтрудом на основе данных о вакансиях в первом полугодии 2017 года.

Третье место в списке самых прибыльных специальностей занимает главный технолог золотодобывающей промышленности, который получает 312 тысяч рублей. Далее следуют: главный тренер в хоккее (300 тысяч рублей), начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей) и второй пилот гражданской авиации с зарплатой 180 тысяч рублей.

"Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов из-за кадрового голода, вызванного демографическим кризисом", - отмечает издание.

25 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшие пять-шесть лет будет терять по 800 тысяч трудоспособных граждан. По его словам, в состав рабочей силы войдет малочисленное поколение граждан, родившихся в конце 1990-х годов.

Ранее Минтруд публиковал рейтинг отраслей с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в 2016 году. Больше всего получали специалисты в финансовой сфере (78,3 тысячи рублей), меньше всего - в сельском хозяйстве (21,4 тысячи рублей).

По данным Росстата, в июле среднемесячная начисленная зарплата в России выросла в годовом выражении на 8,6 процента, до 39 355 рублей.

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