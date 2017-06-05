Названы улицы, где мэрия Петрозаводска должна обустроить тротуары

Суд обязал администрацию города обустроить тротуары и пешеходные дорожки на 20 улицах, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска обратилась в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц о возложении на администрацию Петрозаводска обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

В Петрозаводске в ходе проверки ГИБДД было выявлено отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек на 20 улицах местного значения.

Решением Петрозаводского городского суда на администрацию Петрозаводска возложена обязанность обеспечить обустройство тротуаров либо пешеходных дорожек в соответствии с требованиями ГОСТа на указанных в иске участках дорог.

В прокуратуре перечислили название улиц и участков улиц, где должны появиться тротуары или пешеходные дорожки.

В исковое требование были включены улицы: Рабочая, Логмозерская, Соломенская, Соломенское шоссе, Шуйское шоссе, ул.Транспортная, ул.Сулажгорская по Ветеринарному переулку, ул.Боровая, ул.Олонецкая, ул.Ватутин, ул.Пархоменко, Вытегорское шоссе, ул.Ульянова, ул.Ломоносова, ул.Мончегорская, ул.Лыжная, Ключевское шоссе, ул.Онежской флотилии, ул.Краснодонцев, ул.Калевалы, ул.Сорокская.

Подробнее, где именно на этих улицах должны появиться тротуары, смотрите здесь.