Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
15:40, 04 Июля 2017

Не каждый водитель сможет помочь другу

По теме

К Дню города в Карелии ищут волонтеров для показа собак
04.07.17 16:12
Правительство России выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам
04.07.17 15:46
В Карелии работники крупного сельхозпредприятия выходят на забастовку
04.07.17 15:12
Все новости
Загрузка...

Вступают в силу изменения в Правила дорожного движения.

Для того, чтобы тащить друга до ближайшей мастерской или в родной гараж, стаж вашей водительской жизни должен быть не менее двух лет.

Получили права 23 месяца и 29 дней назад? Не имеете права выполнять буксировку! Получили права два года назад? Буксируйте на здоровье!

Причем данное правило распространяется на буксировку по любым дорогам и территориям! В том числе во дворах и по проселкам.

Подробности об изменениях в Правила дорожного движения – в нашем материале.

По теме

К Дню города в Карелии ищут волонтеров для показа собак
04.07.17 16:12
Правительство России выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам
04.07.17 15:46
В Карелии работники крупного сельхозпредприятия выходят на забастовку
04.07.17 15:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
03.07.2017, 09:44
Галина Васильева: "Я попала в западню"
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
29.06.2017, 20:20
Ксения Бородина без макияжа испугала подписчиков
01.07.2017, 14:56
С сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила дорожного движения - смотрим, что изменилось
27.06.2017, 13:56
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель отомстил нарушителю, который его подрезал

Аналитика

Сегодня 10:36
Политкухня
Как возникло и как развивалось дело "Петропита" 2
Вот уже полтора года в Петрозаводском городском суде рассматривается уголовное дело "Петропита" - вспоминаем, как оно развивалось.
"Нужно создать, а потом думать" 6
03.07.2017 11:58
Галина Васильева: "Я попала в западню" 14
03.07.2017 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 4
03.07.2017 09:37
Слово о статусе 2
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:03
Личное мнение
Об изменениях в Правилах дорожного движения в 2017 году 1
О нововведениях, касающихся мотоциклов и "шипов", рассказала заместитель председателя КРА "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева.
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет 1
03.07.2017 17:06
Про жертв и палачей 12
30.06.2017 11:11
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой
03.07.2017 16:55
все фото и видео

Опрос

Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?

Афиша

Сегодня в городе (13)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
2:22
Холодное танго
Ночь Рома и Колы
Очень плохие девчонки
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»