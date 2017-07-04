Не каждый водитель сможет помочь другу

Вступают в силу изменения в Правила дорожного движения.

Для того, чтобы тащить друга до ближайшей мастерской или в родной гараж, стаж вашей водительской жизни должен быть не менее двух лет.

Получили права 23 месяца и 29 дней назад? Не имеете права выполнять буксировку! Получили права два года назад? Буксируйте на здоровье!

Причем данное правило распространяется на буксировку по любым дорогам и территориям! В том числе во дворах и по проселкам.

Подробности об изменениях в Правила дорожного движения – в нашем материале.