15:40, 04 Июля 2017
Не каждый водитель сможет помочь другу
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Вступают в силу изменения в Правила дорожного движения.
Для того, чтобы тащить друга до ближайшей мастерской или в родной гараж, стаж вашей водительской жизни должен быть не менее двух лет.
Получили права 23 месяца и 29 дней назад? Не имеете права выполнять буксировку! Получили права два года назад? Буксируйте на здоровье!
Причем данное правило распространяется на буксировку по любым дорогам и территориям! В том числе во дворах и по проселкам.
Подробности об изменениях в Правила дорожного движения – в нашем материале.
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