Не покупать яхты и золотые унитазы, а способствовать общему благополучию

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов посетил "оазис социализма" и выяснил секрет успеха и процветания совхоза имени Ленина, работники которого получают среднюю зарплату в 78 тысяч рублей.

Предприятие не только выращивает плодоовощную продукцию, но и строит новые школы и детские сады, современное жилье – для своих сотрудников и на продажу всем желающим, благоустраивает свой поселок, словом, заботится о социальном благополучии людей.

- В чем секрет? Он очень прост. Можно загонять деньги в оффшоры, можно строить себе дворцы, покупать яхты, бриллианты и золотые унитазы, как это делают олигархи и коррумпированные чиновники. А можно справедливо распределять между всеми, как это было в советские времена. На самом деле даже в нашем капиталистическом мире и в наших реалиях это возможно. Просто нужно думать не только о себе, но и о людях, и руководствоваться главным принципом: "Не врать и не воровать!" – говорит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

- На самом деле социалистическая модель управления, в том числе ее базовые принципы, применима в любой сфере и может быть использована на уровне поселения, города, целого региона, - уверен лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов. - Когда социальные блага справедливо распределяются между всеми, это дает мощный толчок развитию экономики. Если Карелия встанет на этот путь, уверен, она сможет преодолеть кризис и сделать рывок вперед.

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