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Новости. Общество
14:17, 13 Июля 2017

Не покупать яхты и золотые унитазы, а способствовать общему благополучию

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Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов посетил "оазис социализма" и выяснил секрет успеха и процветания совхоза имени Ленина, работники которого получают среднюю зарплату в 78 тысяч рублей.

Предприятие не только выращивает плодоовощную продукцию, но и строит новые школы и детские сады, современное жилье – для своих сотрудников и на продажу всем желающим, благоустраивает свой поселок, словом, заботится о социальном благополучии людей.

- В чем секрет? Он очень прост. Можно загонять деньги в оффшоры, можно строить себе дворцы, покупать яхты, бриллианты и золотые унитазы, как это делают олигархи и коррумпированные чиновники. А можно справедливо распределять между всеми, как это было в советские времена. На самом деле даже в нашем капиталистическом мире и в наших реалиях это возможно. Просто нужно думать не только о себе, но и о людях, и руководствоваться главным принципом: "Не врать и не воровать!" – говорит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

- На самом деле социалистическая модель управления, в том числе ее базовые принципы, применима в любой сфере и может быть использована на уровне поселения, города, целого региона, - уверен лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов. - Когда социальные блага справедливо распределяются между всеми, это дает мощный толчок развитию экономики. Если Карелия встанет на этот путь, уверен, она сможет преодолеть кризис и сделать рывок вперед. 

Подробности - в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-07-13 14:58:51
"Не врать и не воровать!" – говорит директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Да этот директор экстремист, выступающий против основополагающих скреп нынешней государственности!
ненец
2017-07-13 14:37:09
Если Карелия встанет на этот путь, уверен, она сможет преодолеть кризис и сделать рывок вперед.
Из штаноф не выпрыгни, Ульянов. Рывок делая!
Карелия не Москва, тут мозгом работать нада.
Пестик
2017-07-13 14:21:37
В России ,за последние 15-20 лет,интеллект атрофирован вовсе, принцип : побольше "украсть" и показать сколько, на весь мир,только на это и хватает мозгов у многих "бизнесменов"...
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