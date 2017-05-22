13:44, 22 Мая 2017
"Не своя она в новой команде"
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Минувшая неделя в Карелии запомнилась судами, отставками и снегом, пишет колумнист Евгений Белянчиков.
"Провожали на минувшей неделе мы не только зиму, но и очередного большого чиновника. На этот раз свою должность покинула врио министра финансов Ирина Ахокас. Ее похвалили, отметили успехи, в том числе по погашению госдолга, но все равно уволили. Не своя она в новой команде, оно и понятно. Как говорится, и вот результат – восемь (цифру меняем в зависимости от числа уволенных) негритят. Проще говоря, ждем следующего", - пишет автор.
Какие еще события привлекли внимание Евгения Белянчикова, читайте здесь.
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