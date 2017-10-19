"ПКС - Водоканал" предупреждает жителей Петрозаводска о визитах мошенников

В городе участились случаи мошенничества.

В комментарии в социальной сети к статье одного из информационных сайтов Петрозаводска "очередные коммунальные аферисты обходят квартиры петрозаводчан" пользователь Галина написала: "Вчера пришел молодой человек - на предмет проверки водопроводных труб и жалоб на качество воды. Посмотрел трубы, на воду у меня жалоб нет. Предложил подписать акт о проверке труб, на бланке трудового договора "Водоканала" (печать), с ним, независимым специалистом, который оказался даже не жителем Карелии".

Еще раз напоминаем: сотрудники АО "ПКС – Водоканал" по домам с проверкой качества воды или водопроводных систем не ходят! Не впускайте в дом мошенников и тем более не подписывайте никаких документов! Внимательно проверяйте удостоверения у людей, выдающих себя за сотрудников АО "ПКС – Водоканал", и, если есть сомнения, уточните цель визита и позвоните по телефону 71-00-66.