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Новости. Политика
14:11, 25 Сентября 2017

Не все министры Карелии сохранили свои посты

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поменял структуру органов исполнительной власти региона.

"За 7 месяцев мы провели скрупулезный анализ эффективности работы каждого министерства и госкомитета. Множество предложений было высказано на встречах с жителями и посредством обращений граждан. В диалоге с представителями общественности, науки, местного самоуправления обозначены пути реформирования власти. Была подготовлена новая структура органов исполнительной власти республики", - сказал Парфенчиков, проводя первое заседания правительства Карелии в должности главы республики.

По его словам, в отдельный орган исполнительной власти выделено управление по туризму, его возглавит Екатерина Биктимирова (ранее управление входило в состав министерства культуры).

Ключевые республиканские надзорные функции выведены из министерства в комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Его возглавит Александр Темнышев.

Государственными закупками будет заниматься новое управление Минфина, а не госкомитет, как раньше. Управление возглавит Елена Игнатенкова.

Профилактикой коррупционных проявлений в правительстве будет заниматься администрация главы Карелии.

Кроме того, три члена правительства региона будут согласовываться с Законодательным собранием Карелии. Это – первый замглавы Карелии, премьер-министр правительства РК. На эту должность предлагается назначить Александра Чепика. Руководителем Минфина планируется назначить Елену Антошину, а Минэкономразвития – Дмитрия Матвийца.

Заместителем главы, руководителем администрации главы назначена Татьяна Игнатьева; заместителем главы по внутренней политике Владимир Любарский, замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын; замглавы, постоянный представитель главы при президенте РФ Владимир Тимофеев, представителем главы в Заксобрании назначен Юрий Шабанов.

Заместителем премьер-министра по вопросам экономики стал Дмитрий Родионов, замом премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник; замом по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина; замом премьер-министра, министром сельского и рыбного хозяйства Владимир Лагинов.

Министерство региональной и национальной политики возглавит Сергей Киселев (вместо Андрея Манина), Минприроды – Алексей Щепин, министерство социальной защиты – Ольга Соколова, министерство культуры – Алексей Лесонен, министерство образования – Александр Морозов, министерство по делам молодежи, физкультуры и спорту – Александр Воронов, Минстрой – Олег Еромолаев.

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения возглавит Олег Поляков, комитет по ценам и тарифам – Глеб Суржко.

Начальником управления труда и занятости станет Елена Фролова, начальником управления по охране культурного наследия – Юлия Алипова.

Парфенчиков отметил, что в настоящее время ведутся согласования по кандидатурам в остальные министерства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2017-09-25 17:46:08
Не много ли замов у Главы??А Радионов и Подсадник прямо готовые зам.премьера?? Ужасти какие то ,а не назначения.На такую маленькую республику столько замов, корми их Карелия.
лесоруб
2017-09-25 16:46:02
Мент-прокурор-судебный пристав, мент-прокурор-судебный пристав и т.д.
Большому кораблю- большую ..... торпеду!
NIK
2017-09-25 17:25:58
лесоруб, Так что то чистых прокуроров из Карелии не видно в его команде ,не идут что то к нему,да и не востребованы.
Lana
2017-09-25 15:11:44
для анти 2017-09-25 14:49:10 "Как назначили Бектимирову, находящуюся в декретном отпуске, на такую должность? И, главное, за ЧТО?"
А у нас назначают не за ЧТО, а зачем. Затем, чтобы и дальше плодилась и размножалась.
анти
2017-09-25 14:49:10
1. Где Лазаревич?
2. Много ли понимает Родионов в экономике?
3. Не слишком ли много заместителей у премьер-министра? Зачем он тогда вообще нужен? Руководить 11 министрами, 3 председателями госкомитетов и 6 начальниками управлений (итого: 20 чел.) ВПЯТЕРОМ!!!
4. Как назначили Бектимирову, находящуюся в декретном отпуске, на такую должность? И, главное, за ЧТО?

Пора собирать чемодан... Толку не будет...
ненец
2017-09-25 15:45:39
анти, теперь верю! Что рупь нашёл.
Хватай мешки -вокзал отходит!
Гарик
2017-09-25 15:08:43
анти, Не то что толку не будет , вообще них ...ена не будет с такими кадрами. Послал бог "земляка " на родную землю ((((((((((((((((( Врагу такое не пожелаешь (((((((((((((((
новый
2017-09-25 14:41:04
Министр на министре министром погоняет. Не много ли министров на 627 тыщ человек?
god
2017-09-25 14:32:27
И родила гора... мышь :)
Гарик
2017-09-25 14:20:09
Да ,уж слабоватенько как то (((((((((( По Сеньке и шапка )))
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