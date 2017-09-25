Не все министры Карелии сохранили свои посты

Глава Карелии Артур Парфенчиков поменял структуру органов исполнительной власти региона.

"За 7 месяцев мы провели скрупулезный анализ эффективности работы каждого министерства и госкомитета. Множество предложений было высказано на встречах с жителями и посредством обращений граждан. В диалоге с представителями общественности, науки, местного самоуправления обозначены пути реформирования власти. Была подготовлена новая структура органов исполнительной власти республики", - сказал Парфенчиков, проводя первое заседания правительства Карелии в должности главы республики.

По его словам, в отдельный орган исполнительной власти выделено управление по туризму, его возглавит Екатерина Биктимирова (ранее управление входило в состав министерства культуры).

Ключевые республиканские надзорные функции выведены из министерства в комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Его возглавит Александр Темнышев.

Государственными закупками будет заниматься новое управление Минфина, а не госкомитет, как раньше. Управление возглавит Елена Игнатенкова.

Профилактикой коррупционных проявлений в правительстве будет заниматься администрация главы Карелии.

Кроме того, три члена правительства региона будут согласовываться с Законодательным собранием Карелии. Это – первый замглавы Карелии, премьер-министр правительства РК. На эту должность предлагается назначить Александра Чепика. Руководителем Минфина планируется назначить Елену Антошину, а Минэкономразвития – Дмитрия Матвийца.

Заместителем главы, руководителем администрации главы назначена Татьяна Игнатьева; заместителем главы по внутренней политике Владимир Любарский, замглавы по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Пшеницын; замглавы, постоянный представитель главы при президенте РФ Владимир Тимофеев, представителем главы в Заксобрании назначен Юрий Шабанов.

Заместителем премьер-министра по вопросам экономики стал Дмитрий Родионов, замом премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник; замом по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина; замом премьер-министра, министром сельского и рыбного хозяйства Владимир Лагинов.

Министерство региональной и национальной политики возглавит Сергей Киселев (вместо Андрея Манина), Минприроды – Алексей Щепин, министерство социальной защиты – Ольга Соколова, министерство культуры – Алексей Лесонен, министерство образования – Александр Морозов, министерство по делам молодежи, физкультуры и спорту – Александр Воронов, Минстрой – Олег Еромолаев.

Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения возглавит Олег Поляков, комитет по ценам и тарифам – Глеб Суржко.

Начальником управления труда и занятости станет Елена Фролова, начальником управления по охране культурного наследия – Юлия Алипова.

Парфенчиков отметил, что в настоящее время ведутся согласования по кандидатурам в остальные министерства.