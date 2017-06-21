17:00, 21 Июня 2017
Не выше +14 градусов ожидается завтра в Петрозаводске
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В четверг, 22 июня, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в районах республики возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +3, +8, а днем +10, +15 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске днем небольшой дождь.
Температура ночью +6, +8, а днем +12, +14 градусов.
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