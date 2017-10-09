14:26, 09 Октября 2017
Неадекватный мужчина напугал посетителей и персонал гипермаркета в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
В петрозаводском гипермаркете пьяный мужчина устроил скандал, сообщает карельское отделение Росгвардии.
Инцидент произошел днем 7 октября. Около 16:00 группа задержания была направлена в гипермаркет на улице Ленинградской.
Там сотрудники вневедомственной охраны задержали и передали в полицию 35-летнего мужчину, который напугал покупателей и персонал магазина.
Гражданин громко кричал, не выбирая выражений, размахивал руками и вел себя неадекватно.
По теме
Выбор читателей
03.10.2017, 23:30
05.10.2017, 11:15
02.10.2017, 14:19
02.10.2017, 11:32
04.10.2017, 12:42
09.10.2017, 15:03
Аналитика
Сегодня 11:18
Капитал
Петрозаводчанин хотел отдохнуть за рубежом, но в отпуске обнаружил, что все его банковские счета заблокированы.
06.10.2017 11:05
05.10.2017 11:15
03.10.2017 16:14
03.10.2017 10:22
Чтиво
06.10.2017 11:54
Личное мнение
Наш любимый блогер Наталья Ермолина о том, как телевизор превращает людей в перегной.
02.10.2017 14:19
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
Медиа
Сегодня 09:09
Опрос
Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии