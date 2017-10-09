Неадекватный мужчина напугал посетителей и персонал гипермаркета в Петрозаводске

В петрозаводском гипермаркете пьяный мужчина устроил скандал, сообщает карельское отделение Росгвардии.

Инцидент произошел днем 7 октября. Около 16:00 группа задержания была направлена в гипермаркет на улице Ленинградской.

Там сотрудники вневедомственной охраны задержали и передали в полицию 35-летнего мужчину, который напугал покупателей и персонал магазина.

Гражданин громко кричал, не выбирая выражений, размахивал руками и вел себя неадекватно.