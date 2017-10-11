Небезразличных к чужим бедам петрозаводчан приглашают принять участие в акции "Добрый шкаф"

В Петрозаводске стартует очередная общегородская акция "Добрый шкаф", сообщили в администрации города.

Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" приглашает 18 и 19 октября жителей Петрозаводска принять участие в очередной общегородской акции по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, пеномоющие средства) для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В дни проведения акции "Добрый шкаф" будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель" с эмблемой Центра "Истоки") по адресам:

- 18 октября 2017 года с 18 до 20 часов - у ТЦ "Десяточка" (ул.Ключевая, 14);

- 19 октября 2017 года с 18 до 20 часов – у ТЦ "Главный" (ул.Мелентьевой, 28).

Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии (особенно требуются верхняя мужская и женская одежда, обувь любых размеров, детская одежда), которые Вам не нужны, но будут так необходимы нуждающимся.

При сборе вещей просим руководствоваться одним правилом – вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к использованию. Принять участие в акции "Добрый шкаф" может каждый, кому небезразличны чужие проблемы и беды.

Контактные телефоны: 78-27-81, 71-35-79.