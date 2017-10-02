07:05, 02 Октября 2017
Небольшие дожди пройдут в Карелии в понедельник
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По сообщению карельского Гидрометцентра, 2 октября на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки.
По прогнозу синоптиков, в понедельник в районах Карелии пройдут небольшие дожди.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха составит +6, +11 градусов.
В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода.
Временами небольшой дождь.
Ветер южных направлений умеренный.
Температура воздуха +7, +9 градусов.
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