Небольшие дожди пройдут в Карелии в понедельник

По сообщению карельского Гидрометцентра, 2 октября на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в районах Карелии пройдут небольшие дожди.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха составит +6, +11 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода.

Временами небольшой дождь.

Ветер южных направлений умеренный.

Температура воздуха +7, +9 градусов.