17:00, 26 Мая 2017
Небольшое похолодание прогнозируют синоптики завтра в Петрозаводске
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В субботу, 27 мая, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем +6, +11.
По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики возможны кратковременные осадки.
Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -5 градусов по Цельсию. Днем +6, +11.
В Петрозаводске ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Температура ночью +1, +3, а днем +7, +9 градусов.
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