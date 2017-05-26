Небольшое похолодание прогнозируют синоптики завтра в Петрозаводске

В субботу, 27 мая, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, температура днем +6, +11.

По прогнозу Гидрометцентра, в районах республики возможны кратковременные осадки.

Ветер северных направлений умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью +3, -2, местами до -5 градусов по Цельсию. Днем +6, +11.

В Петрозаводске ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Температура ночью +1, +3, а днем +7, +9 градусов.