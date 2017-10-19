Недобросовестные предприниматели сорвали поставку техники для больницы в Карелии

УФАС по Карелии включил сведения о компании ООО "Булат-Принт" в реестр недобросовестных поставщиков.

Об этом сообщает сайт антимонопольной службы.

Компания "Булат-Принт" выиграла контракт на 318 800 рублей. Организация была обязана поставить для нужд Беломорской центральной районной больницы компьютерную и оргтехнику.

Однако данная поставка была не осуществлена.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".