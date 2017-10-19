12:05, 19 Октября 2017
Недобросовестные предприниматели сорвали поставку техники для больницы в Карелии
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УФАС по Карелии включил сведения о компании ООО "Булат-Принт" в реестр недобросовестных поставщиков.
Об этом сообщает сайт антимонопольной службы.
Компания "Булат-Принт" выиграла контракт на 318 800 рублей. Организация была обязана поставить для нужд Беломорской центральной районной больницы компьютерную и оргтехнику.
Однако данная поставка была не осуществлена.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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