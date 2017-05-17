15:20, 17 Мая 2017
Негативные тенденции в экономике Карелии продолжились в 2017 году
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Социально-экономическая ситуация в Карелии в I квартале 2017 года характеризовалась теми же негативными тенденциями, которые были отмечены в 2016 году.
Это следует из подготовленных Карелиястатом презентационных материалов, посвященных основным показателям промышленности, финансовой ситуации и социальной жизни республики за 2016 и январь-март 2017 года.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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