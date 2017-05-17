Негативные тенденции в экономике Карелии продолжились в 2017 году

Социально-экономическая ситуация в Карелии в I квартале 2017 года характеризовалась теми же негативными тенденциями, которые были отмечены в 2016 году.

Это следует из подготовленных Карелиястатом презентационных материалов, посвященных основным показателям промышленности, финансовой ситуации и социальной жизни республики за 2016 и январь-март 2017 года.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".