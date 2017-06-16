Неизвестные подожгли подъезд с детской коляской в Питкяранте

В ночь на пятницу неизвестные злоумышленники устроили пожар в подъезде, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В 00.50 в Питкяранте произошел пожар в жилом доме № 6 по улице Гоголя.

Огнём повреждены входная дверь подъезда и детская коляска.

Предварительная причина возгорания поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.