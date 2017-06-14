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09:03, 14 Июня 2017

Неизвестные сожгли цех муниципального предприятия "Мемориал" в Петрозаводске

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В карельской столице злоумышленники подожгли здание муниципального мероприятия, сообщает ЕДДС.

Во вторник около 19.00 в результате  поджога загорелся цех каменных изделий ПМУСП "Мемориал", который расположен на Лососинском шоссе, 1Б.

Строение значительно повреждено, отмечается в сообщении.

Пожар ликвидирован по рангу 1БИС - повышенный уровень сложности.

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