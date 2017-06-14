09:03, 14 Июня 2017
Неизвестные сожгли цех муниципального предприятия "Мемориал" в Петрозаводске
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В карельской столице злоумышленники подожгли здание муниципального мероприятия, сообщает ЕДДС.
Во вторник около 19.00 в результате поджога загорелся цех каменных изделий ПМУСП "Мемориал", который расположен на Лососинском шоссе, 1Б.
Строение значительно повреждено, отмечается в сообщении.
Пожар ликвидирован по рангу 1БИС - повышенный уровень сложности.
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