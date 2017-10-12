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Новости. Криминал
16:07, 12 Октября 2017

Неизвестный избил в кафе Петрозаводска мужчину и сбежал

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нападении на посетителя кафе, сообщает карельское отделение Росгвардии.

В среду утром на пульт вневедомственной охраны поступил  сигнал из кафе, расположенного на проспекте Александра Невского.

На месте к отделу вневедомственной охраны обратился юноша, который сообщил, что его товарища избил неизвестный гражданин и скрылся.

Потерпевшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.

Сотрудники вневедомственной охраны взяли свидетеля на борт и отработали территорию. В районе складов на улице Коммунистов подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Его передали сотрудникам ППС.

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