Неизвестный избил в кафе Петрозаводска мужчину и сбежал

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нападении на посетителя кафе, сообщает карельское отделение Росгвардии.

В среду утром на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из кафе, расположенного на проспекте Александра Невского.

На месте к отделу вневедомственной охраны обратился юноша, который сообщил, что его товарища избил неизвестный гражданин и скрылся.

Потерпевшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.

Сотрудники вневедомственной охраны взяли свидетеля на борт и отработали территорию. В районе складов на улице Коммунистов подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Его передали сотрудникам ППС.