16:07, 12 Октября 2017
Неизвестный избил в кафе Петрозаводска мужчину и сбежал
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в нападении на посетителя кафе, сообщает карельское отделение Росгвардии.
В среду утром на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из кафе, расположенного на проспекте Александра Невского.
На месте к отделу вневедомственной охраны обратился юноша, который сообщил, что его товарища избил неизвестный гражданин и скрылся.
Потерпевшему вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.
Сотрудники вневедомственной охраны взяли свидетеля на борт и отработали территорию. В районе складов на улице Коммунистов подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Его передали сотрудникам ППС.
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