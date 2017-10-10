Неизвестный водитель сбил женщину на дороге в Карелии

В Пряжинском районе неизвестный водитель сбил женщину на пешеходному переходу, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 18.24 на 21 км автодороги Петрозаводск – Суоярви неустановленный водитель на автомобиле сбил женщину 39 лет, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщина получила травмы, пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.