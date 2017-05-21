Владимир Артуков вспоминает былые времена и рассуждает о том, какой должна быть авиация Карелии сегодня.

- Некого у нас в таких количествах регулярно возить в Москву и Петербург, - уверен авиатор. - Пробовали же летать в Финляндию, и кончилось это тем, что одну бабушку с собачкой возили. Вот и с рейсами в российские столицы регулярно происходит то же самое.

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