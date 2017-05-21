13:40, 21 Мая 2017
"Некого у нас в таких количествах регулярно возить в Москву и Петербург"
По теме
Загрузка...
Владимир Артуков вспоминает былые времена и рассуждает о том, какой должна быть авиация Карелии сегодня.
- Некого у нас в таких количествах регулярно возить в Москву и Петербург, - уверен авиатор. - Пробовали же летать в Финляндию, и кончилось это тем, что одну бабушку с собачкой возили. Вот и с рейсами в российские столицы регулярно происходит то же самое.
Подробнее читайте здесь.
По теме
Выбор читателей
17.05.2017, 14:04
15.05.2017, 12:00
18.05.2017, 10:15
17.05.2017, 18:20
19.05.2017, 19:40
Аналитика
19.05.2017 11:00
Обществоведение
Достучится ли ветеран авиационной отрасли Карелии до нового руководителя республики?
18.05.2017 10:15
16.05.2017 10:45
15.05.2017 12:00
12.05.2017 15:21
Чтиво
17.05.2017 14:04
Без политики
Известный журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Это шедевр.
17.05.2017 13:00
16.05.2017 13:05
15.05.2017 14:49
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
В театрах (1)
Концерты завтра (1)
В кинотеатрах (9)
детям
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии