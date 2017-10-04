Нелидов начал давать показания в суде

Экс-глава Карелии бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов начал давать показания в городском суде Петрозаводска по делу о получении взяток.

Подсудимый начал давать показания со своего назначения директором музея и скандала с коллективом учреждения, который был против такого решения минкультуры РФ.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", Нелидов попросил суд давать показания сидя, если он вдруг почувствует себя плохо.

"В целом я чувствую себя готовым давать показания", - добавил он.

Напомним, Нелидову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данному уголовному делу по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) также обвиняется бывший депутат Заксобрания, экс-советник Нелидова Иван Романов.

По версии следствия, Нелидовым при посредничестве Иван Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток свыше 4,6 млн рублей. За это он предоставлял коммерсантам возможность беспрепятственной торговли на территории музея на острове Кижи.

Андрей Нелидов возглавил музей "Кижи" в начале 2013 года. С июля 2010 года по май 2012 года занимал пост главы Карелии. С 2006 по 2010 годы представлял республику в Совете Федерации.