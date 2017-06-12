Нелидов накануне 60-летия рассказал, что привело его на скамью подсудимых

Экс-глава Карелии и бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов рассказал "Фонтанке", как гордыня привела его в клетку.

Статья "Отречься от Власти можно только один раз" за авторством Нелидова появилась 10 июня на сайте Фонтанка.ру. Сегодня, 12 июня, обвиненный во взяточничестве Андрей Нелидов встречает 60-летний юбилей под арестом.

Как пишет Нелидов, через некоторое время после визита на остров Кижи премьера Дмитрия Медведева один из депутатов Заксобрания Карелии передал ему запись разговора журналиста газеты "Совершенно секретно" с представителем общественности, который, давая интервью, утверждал, что с приходом Нелидова в музей, музей разве что чудом не развалился, что попраны все права ЮНЕСКО, а самое главное — это то, что Нелидов, пользуясь своим служебным положением, осуществляет поборы с предпринимателей, торгующих в "Кижах".

"Как попала к нему эта запись, рассказать депутат отказался, а запись передал из добрых побуждений, чтобы предупредить о возможных неприятностях, в случае если такая статья окажется в газете. Потрясенный такой наглой ложью, я через два дня в сопровождении службы безопасности музея отправился в Следственный комитет Республики Карелии, где меня любезно принял один из заместителей руководителя Следственного комитета по Республике Карелии, где я предъявил эту запись и спросил, что бы это могло значить. Высокопоставленный чиновник вызвал следователя, мы еще раз прослушали запись, и следователем было высказано мнение, что речь идет о банальном шантаже и что вскоре на меня выйдут какие-нибудь люди с предложением заплатить за то, чтобы это интервью не попало в газету. Что же касается сути разговора, записанного на дискете, мне сказали, что Следком и другие службы внимательно "мониторят" все события, происходящие в музее, знают о таких слухах, но поскольку речь идет о взаиморасчетах двух коммерческих структур, которые в своей деятельности не используют госфинансирование, то не видят в этом большой проблемы. И предложили мне свою помощь в деле выявления настоящих преступников, а именно шантажистов, которые вскоре, по их мнению, выйдут на меня", - рассказал Нелидов.

"В дальнейшем мне была выдана специальная аппаратура, позволяющая записать разговор людей, которые на меня должны выйти, что и позволит нам вывести их на чистую воду. Я как дурак проносил эту аппаратуру две недели, на меня так никто и не вышел. А еще через три недели меня арестовали с предъявлением обвинения в совершении особо тяжкого преступления, а именно — в получении взятки в особо крупном размере, вот так это было", - вспомнил он.

"В тюрьме я стал инвалидом III группы, и 4 раза был помещен в тюремную больницу вследствие развития сахарного диабета. Стало очень страшно. Безусловно, во всей этой ситуации виноват только я сам, неуемное тщеславие и гордыня делали свое дело, нельзя было бесконечно «дразнить гусей» и, будучи убежденным в своей правоте, надо, конечно, было реально оценивать всю окружающую ситуацию и то, что ты давно уже никакой не губернатор, а всего лишь директор музея, и что тебе уже 59 лет и ты ушел давно из политики, и поэтому ты «не член команды», и ждать помощи, если придет беда, неоткуда. И что ты лакомый кусок в деле борьбы с коррупцией, все это надо было учитывать, но не учел", - рассказал экс-глава Карелии.