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16:08, 27 Июня 2017
фото: Информ-агентство "Республика", Николай Смирнов.

Неплатежи по госконтрактам "убивают бизнес", заявила Гнетова

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Одна из серьезных проблем для предпринимателей, участвующих в госзакупках, в Карелии – невыполнение заказчиками обязательств по оплате уже выполненных контрактов.

Об этом сообщила на бизнес-форуме по проблемам государственных закупок в Петрозаводске уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Неплатежи убивают бизнес. Для малого бизнеса эти контракты зачастую единственный источник существования. Если им не платят по госконтрактам, то они не могут заплатить налоги, доходит до ареста счетов и банкротства", - сказала Гнетова.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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