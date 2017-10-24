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Новости. Общество
15:42, 24 Октября 2017

Несколько транспортных компаний наказали в Петрозаводске за несоблюдение расписания

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В Петрозаводске суд оштрафовал три транспортные компании за нарушение интервала движения автобусов по маршрутам №4, 5, 8, 17, 23 и 29.

"Нарушения утвержденного расписания движения автобусами компаний ООО "АТП №4 Тосноавто", ООО "АТП 2" и ООО "АТП" выявлены в ходе рейдов, проведенных специалистами администрации столицы Карелии", - рассказали в мэрии.

По фактам административных правонарушений были составлены протоколы и переданы в мировой суд.

"Суд посчитал вину автоперевозчиков установленной и постановил назначить каждой компании административное наказание в виде штрафа. Постановления суда пока не вступили в законную силу", - отметили в мэрии.

Размер штрафа не называется, однако обычно эта сумма не превышает 10 тысяч рублей.

"Всю информацию о нарушениях, допускаемых водителями городских маршрутных автобусов, можно сообщать по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051", - напомнили в администрации.

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