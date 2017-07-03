Нескучные выходные на острове Кижи – новая программа музея для всей семьи

Музей "Кижи" предлагает новую программу для всей семьи.

"Нескучные выходные на острове Кижи" — это уникальная возможность на несколько дней погрузиться в атмосферу традиционной народной культуры, увидеть прославленные памятники деревянного зодчества в лучах заходящего солнца, почувствовать гармонию природы и архитектуры и в тоже время весело, активно и познавательно провести время в одном из самых живописных мест Карелии.

За три дня участники программы побывают в потаенных уголках заповедного острова, увидят его с высоты птичьего полета и с Нарьиной горы, поиграют в народные игры, научатся плести пояса, изготовят своими руками кижский сувенир, примерят народный костюм и многое другое.

Приглашаем всех желающих принять участие в новой программе для семейного посетителя "Нескучные выходные на острове Кижи".

Сроки проведения программы — с 10 по 12, с 13 по 15, с 16 по 18 июля.

Время проведения — с 10.00 до 19.00.

Стоимость программы — 1200 руб./чел. за 3 дня.

Проезд до острова Кижи и обратно, проживание и питание оплачиваются отдельно.

Справки и запись по телефону: 79-98-75, 79-98-76.

Количество мест ограничено.

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