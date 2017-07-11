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Новости. Криминал
13:25, 11 Июля 2017

Несовершеннолетний участник банды гаражных воров из Петрозаводска отделался постановкой на учет

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Петрозаводский суд применил принудительную меру воспитательного воздействия к подростку, который вместе с двумя взрослыми обкрадывал гаражи города, сообщает МВД Карелии.

Летом 2016 года в полицию Петрозаводска стали поступать заявления о кражах из гаражей, расположенных в разных микрорайонах города. Злоумышленники вскрывали замки и выносили различное имущество. Совокупный ущерб превысил 470 тысяч рублей.

Подозреваемые были задержаны с поличным при очередной попытке кражи.

Сотрудники Следственного управления МВД установили, что двое ранее судимых граждан 25 и 23 лет совершали хищения в компании с несовершеннолетним уроженцем Олонца. Пока взрослые приятели высматривали гаражи, взламывали замки и крали все, что им представлялось ценным, юноша находился поблизости, чтобы предупредить подельников.

Что именно добывали его знакомые, юноша видел не всегда, а впоследствии не участвовал в сбыте похищенного. Тем не менее, от старших он получал денежные вознаграждения.

В июне 2017 года суд вынес приговор в отношении главных злоумышленников: один получил 5 лет колонии строгого режима, второй – 4 года колонии-поселения.

Солидарно с осужденных в пользу потерпевших взыскано свыше 470 тысяч рублей.

Подросток был поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, ему запрещено находится вне места жительства с 22.00 до 6.00 без законного представителя.

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