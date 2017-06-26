Несовершеннолетняя петрозаводчанка прихватила в магазине кофточку за 7 тысяч

Девушку, забывшую заплатить за товар в магазине, искала полиция, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение криминального характера поступило в полицию Петрозаводска на прошлой неделе. Администрация спортивного магазина, расположенного в одном из торговых центров в центре города, заявила о краже кофты стоимостью 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась несовершеннолетняя девушка. В настоящее время похищенное изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.