11:01, 26 Июня 2017
Несовершеннолетняя петрозаводчанка прихватила в магазине кофточку за 7 тысяч
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Девушку, забывшую заплатить за товар в магазине, искала полиция, сообщили в МВД Карелии.
Сообщение криминального характера поступило в полицию Петрозаводска на прошлой неделе. Администрация спортивного магазина, расположенного в одном из торговых центров в центре города, заявила о краже кофты стоимостью 7 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась несовершеннолетняя девушка. В настоящее время похищенное изъято и вскоре будет возвращено законному владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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