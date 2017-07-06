"Неужели сложно поставить не порочащий красоту набережной туалет"?

Отсутствие туалетов на набережной Петрозаводска вызывает недоумение у туристов и отдыхающих.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который задал актуальный на протяжении уже многих лет вопрос об отсутствии туалетов на набережной.

"Находясь на нашей красивейшей набережной, можно провести не один час, наблюдая за природой, озером рассматривая скульптуры, - написал житель Петрозаводска, - но все мы люди, нам, бывает, приспичит в туалет. Неужели так сложно поставить красивый, не порочащий красоту набережной платный туалет?".

По информации мэрии Петрозаводска, в районе набережной есть платный туалет и находится он в парке.