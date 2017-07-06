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Новости. Общество
11:45, 06 Июля 2017

"Неужели сложно поставить не порочащий красоту набережной туалет"?

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Отсутствие туалетов на набережной Петрозаводска вызывает недоумение у туристов и отдыхающих.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который задал актуальный на протяжении уже многих лет вопрос об отсутствии туалетов на набережной.

"Находясь на нашей красивейшей набережной, можно провести не один час, наблюдая за природой, озером рассматривая скульптуры, - написал житель Петрозаводска, - но все мы люди, нам, бывает, приспичит в туалет. Неужели так сложно поставить красивый, не порочащий красоту набережной платный туалет?".

По информации мэрии Петрозаводска, в районе набережной есть платный туалет и находится он в парке.

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Комментарии

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Гражданин
2017-07-06 15:17:58
В мэрии есть туалеты на первом этаже, не посмеют не пустить.
User
2017-07-06 13:40:38
Вот и вопрос для следующей "прямой линии" с президентом.
ненец
2017-07-06 13:26:19
Парфенчиков вчера Кондопожанам ухи тёр. А мог бы и на набережную сходить. В народ. Указание дать. Коль его Коллеги работать не умеют, пусть сам работает. Он -то умеет! Путин плохого не пришлёт.
pupsik
2017-07-06 13:07:56
А недавно депутату С. тарифы на передвижные туалеты утвердили, пусть хоть такие поставят
Инженер Брунс
2017-07-06 12:48:55
нормальный толкан, кому не нравится, может в офис либеральной опозиции попроситься отлить
Orava
2017-07-06 15:15:04
Инженер Брунс, тебе не привыкать под себя ходить
Leopol'd
2017-07-06 14:02:46
А ведь хорошую идею Брункс подал! Мэрия рядом с набережной. Плюс их отдел в доме на Пушкинской. Сами закрыли всё на набережной, сами и ответят.
David
2017-07-06 11:52:59
И не одного кафе. Негде посидеть, выпить, отдохнуть, полюбоваться видом на озеро.
Инженер Брунс
2017-07-06 13:33:33
David, Яблочное рядом
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