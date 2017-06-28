Незаконные рекламные конструкции убрали в Петрозаводске

В карельской столице демонтированы три незаконные рекламные конструкции, сообщает мэрия.

"Администрация Петрозаводска продолжает работу по упорядочиванию рекламы в городской среде, включая демонтаж незаконно установленных объектов наружной рекламы. Демонтированы три отдельно стоящие рекламные конструкции: на улицах Лыжная, Шотмана и Мерецкова/ Антикайнена", - сказано в сообщении мэрии.