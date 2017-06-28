10:54, 28 Июня 2017
Незаконные рекламные конструкции убрали в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
В карельской столице демонтированы три незаконные рекламные конструкции, сообщает мэрия.
"Администрация Петрозаводска продолжает работу по упорядочиванию рекламы в городской среде, включая демонтаж незаконно установленных объектов наружной рекламы. Демонтированы три отдельно стоящие рекламные конструкции: на улицах Лыжная, Шотмана и Мерецкова/ Антикайнена", - сказано в сообщении мэрии.
По теме
Выбор читателей
21.06.2017, 14:42
23.06.2017, 11:42
24.06.2017, 11:25
21.06.2017, 14:51
26.06.2017, 14:23
23.06.2017, 16:03
Аналитика
27.06.2017 12:45
Капитал
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
21.06.2017 16:20
Чтиво
27.06.2017 11:22
Личное мнение
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.
26.06.2017 14:23
23.06.2017 09:22
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?
Комментарии