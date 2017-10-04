Незваный гость лишил жительницу Карелии мобильника

Пьяный рецидивист утащил телефон на глазах у хозяйки квартиры.

В дежурную часть полиции по Пудожскому району 1 октября поступило сообщение о грабеже, сообщили в МВД Карелии. Жительница Пудожа сообщила, что у нее на глазах был похищен мобильный телефон.

Заявительница пенсионного возраста пояснила, что в квартиру пришел незнакомый ей человек и поинтересовался, дома ли ее сын. Женщина отрицательно ответила на этот вопрос. Визитер же воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, схватил мобильный телефон и попытался скрыться. Женщина заметила хищение и попыталась окриками остановить гостя, но он ретировался.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, который, к слову, представился потерпевшей вымышленным именем. Ранее он был судим за имущественные и тяжкие преступления. В момент совершения хищения находился в алкогольном опьянении, поэтому не смог пояснить, зачем ему понадобилось устройство связи. Оно было обнаружено при 36-летнем фигуранте уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ.