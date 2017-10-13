17:20, 13 Октября 2017
Ни капли спиртного не удалось вынести из магазина молодому петрозаводчанину
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Коньяк, пиво и джин-тоник отобрали у молодого человека, пытавшегося весь этот набор спиртного вынести из магазина, сообщили в отделе Росгвардии по Карелии.
Инцидент произошел вечером 12 октября в сетевом магазине на улице Фролова.
Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны установил, что 24-летний молодой человек спрятал под куртку по бутылке коньяка и пива, две банки джин-тоника, после чего пытался выйти из магазина, не заплатив.
Данный гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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