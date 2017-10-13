Ни капли спиртного не удалось вынести из магазина молодому петрозаводчанину

Коньяк, пиво и джин-тоник отобрали у молодого человека, пытавшегося весь этот набор спиртного вынести из магазина, сообщили в отделе Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел вечером 12 октября в сетевом магазине на улице Фролова.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны установил, что 24-летний молодой человек спрятал под куртку по бутылке коньяка и пива, две банки джин-тоника, после чего пытался выйти из магазина, не заплатив.

Данный гражданин был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.