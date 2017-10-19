"Ни одной жалобы". Что происходит с прожиточным минимумом пенсионеров в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент Карелии законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в 2018 году.

В 2017 году размер прожиточного минимума пенсионеров в Карелии составлял 8593 рубля.

Несмотря на планируемое увеличение в 2018 году, эта сумма будет меньше, чем в 2016 году, когда она составляла 8803 рубля.

Какой прожиточный минимум пенсионера Карелии будет в 2018 году, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".