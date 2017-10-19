09:09, 19 Октября 2017
"Ни одной жалобы". Что происходит с прожиточным минимумом пенсионеров в Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент Карелии законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в 2018 году.
В 2017 году размер прожиточного минимума пенсионеров в Карелии составлял 8593 рубля.
Несмотря на планируемое увеличение в 2018 году, эта сумма будет меньше, чем в 2016 году, когда она составляла 8803 рубля.
Какой прожиточный минимум пенсионера Карелии будет в 2018 году, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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