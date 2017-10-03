Политолог из Карелии Олег Реут проследил, как организованы выборы в Германии.

"Никакой центральной избирательной комиссии не существует. Организация выборов – функция земельного электорального комиссара, приписанного к ведомству, аналогом которого является государственный комитет по статистике, являющийся в свою очередь структурным подразделением министерства внутренних дел. Представить нам, что выборами "занимается" МВД довольно сложно, но в Германии это именно так. Логика же примерно следующая. Ведомство занимается статистикой, миграцией между землями, пропиской-регистрацией – ему и стоит доверить подсчёт голосов, установление результатов голосования и объявление результатов выборов", - пишет Олег Реут.

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