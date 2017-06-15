Николай Тараканов выдвинут партией "Родина" кандидатом на выборах главы Карелии

Региональное отделение партии "Родина" выдвинуло кандидатом на выборах главы Карелии Николая Тараканова.

Соответствующее решение было принято на партийной конференции в среду в ходе тайного голосования.

Кандидатура Николая Тараканова, который является руководителем регионального отделения "Родины", была согласована с председателем партии Алексеем Журавлевым. Никаких других имен в бюллетенях для голосования, которые раздали на конференции членам партии, не было. Тараканова поддержали единогласно.

Николай Тараканов поблагодарил соратников за работу и выступил с небольшой речью на тему предстоящей борьбы за место губернатора.

По его мнению, правящая партия "показывает свою полную несостоятельность", и нужно объяснить избирателям, что пора все менять.

"Наша правящая партия "Единая Россия", которая находится во всех структурах власти от низа и до верха, к сожалению, показывает свою полную несостоятельность в том, чтобы улучшить возможности для жизни у нас в Карелии. Мы все здесь живем и знаем, что по большому счету все последние годы мы катимся немножко под уклон с большей или меньше скоростью, катимся вниз, а не вверх. Мы это видим по состоянию города и городских дорог, по состоянию районов республики, где состояние дел гораздо хуже, чем в Петрозаводске. Первая позиция, которую будем доносить до избирателей, - что власть должна меняться", - сказал Николай Тараканов.

При этом политик отметил, что многие жители республики уже ощущают "усталость от той конфигурации власти, которая сложилась", и это обстоятельство, предположил Тараканов, "будет помогать" ему на выборах.

Руководитель карельского отделения "Родины" также сообщил, что планирует поездки по районам Карелии, потому что там "есть местные царьки, князьки, которые долгие годы, а где-то и десятилетия сидят на своих местах".

"Если та система и структура власти, которая есть, сохранится на местном уровне, маловероятно, что у нас вообще какие-то будут изменения в лучшую сторону", - заключил он.

Николай Тараканов родился в Петрозаводске 19 мая 1977 года. Является директором ООО "АК-1126". Живет в Бесовце.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября.