"Никто во Франции, Италии, Испании и Германии не пьет боярышник"

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России. В их числе оказалась и Карелия. Однако подобные рейтинги переворачивают реальную ситуацию в регионах с ног на голову.

- Во-первых, это рабочий рейтинг, никакого отношения к реальной ситуации он не имеет. То есть, это рейтинг статистического учета, Росстат учитывает среднее потребление посредством учета розничных продаж в легальной рознице. По итогам прошлого года средние продажи составили 6,5 литров спирта на душу населения, хотя Роспотребнадзор заявляет, что у нас 10 литров потребления, но официальная цифра только одна: 6,5 литров на душу населения в прошлом году.

Все остальное, это нелегальная продукция, которую посчитать сложно. Все рейтинги медиков как раз являются перевернутыми с ног наголову: на самом деле чем больше потребление алкоголя в определенном регионе, тем этот регион благополучнее, значит там меньше употребляются нелегальные суррогатные продукты. Именно поэтому Коми, Москва и другие регионы, у которых потребление нелегальной продукции минимально, оказались самые пьющие, сказал Дробиз.

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